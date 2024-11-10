Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Двічі за минулу добу атакували військові РФ на півночі Харківщини та дев’ять разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська, на Куп’янському – Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.
Супротивник завдавав авіаударів у районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеренарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп’янськ, Новоплатонівка та Загризове.
Читайте також: Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 10:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі за минулу добу атакували військові РФ на півночі Харківщини та дев’ять разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".