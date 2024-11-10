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Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб

Події 10:05   10.11.2024
Олена Нагорна
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Двічі за минулу добу атакували військові РФ на півночі Харківщини та дев’ять разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська, на Куп’янському – Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

Супротивник завдавав авіаударів у районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеренарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп’янськ, Новоплатонівка та Загризове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі за минулу добу атакували військові РФ на півночі Харківщини та дев’ять разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".