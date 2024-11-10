Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб

Двічі за минулу добу атакували військові РФ на півночі Харківщини та дев’ять разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська, на Куп’янському – Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

Супротивник завдавав авіаударів у районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеренарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп’янськ, Новоплатонівка та Загризове.