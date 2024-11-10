Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині

145 російських безпілотників – “шахедів” та невстановленого типу – зафіксували в небі над Україною ввечері 9 листопада та в ніч проти 10-го числа. Це рекордна атака дронами, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 дронів локаційно втрачені у різних регіонах, ще десять – вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні володіння. Попередньо, минулося без жертв, постраждалим надають допомогу.