Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині
145 російських безпілотників – “шахедів” та невстановленого типу – зафіксували в небі над Україною ввечері 9 листопада та в ніч проти 10-го числа. Це рекордна атака дронами, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.
67 дронів локаційно втрачені у різних регіонах, ще десять – вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні володіння. Попередньо, минулося без жертв, постраждалим надають допомогу.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, атака, воздушные силы ВСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 09:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "145 російських безпілотників – “шахедів” та невстановленого типу – зафіксували в небі над Україною ввечері 9 листопада та в ніч проти 10-го числа. Це рекордна атака дронами".