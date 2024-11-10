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Чугуїв уночі атакували “шахеди”: уламки впали біля 4-поверхівки, є постраждалі

Події 07:52   10.11.2024
Олена Нагорна
Чугуїв уночі атакували “шахеди”: уламки впали біля 4-поверхівки, є постраждалі Фото: ukrinform.ua

У ніч проти 10 листопада російські БпЛА атакували Чугуїв Харківської області.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 00:37 внаслідок падіння уламків БпЛА типу Shahed був пошкоджений під’їзд чотириповерхового житлового будинку. Горіли три автівки. Пошкоджено скління вікон будинку та ще п’ять машин. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, Чугуїв атакували три дрони: о 0:34, 2:30 та 2:40.

“Пошкоджена багатоповерхівка. Виникла пожежа, згоріли три машини, пошкоджені шість авто. Постраждали жінка та чоловік. Медична допомога надана на місці”, – інформують правоохоронці.

Читайте також: По Харкову вдарив «Грім-Е1»: «приліт» по відкритій території, є постраждала

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 10 листопада російські БпЛА атакували Чугуїв Харківської області".