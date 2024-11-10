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Чугуев ночью атаковали Shahed: обломки упали у 4-этажки, есть пострадавшие

Происшествия 07:52   10.11.2024
Елена Нагорная
Чугуев ночью атаковали Shahed: обломки упали у 4-этажки, есть пострадавшие Фото: ukrinform.ua

В ночь на 10 ноября российские БпЛА атаковали Чугуев Харьковской области.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, около 00:37 в результате падения обломков БпЛА типа «Shahed» был поврежден подъезд четырехэтажного жилого дома. Горели три авто. Повреждено остекление окон дома и еще пять машин. Два человека получили острую реакцию на стресс.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Чугуев атаковали три дрона: в 0:34, 2:30 и 2:40.

«Повреждена многоэтажка. Возник пожар, сгорели три машины, повреждены шесть авто. Пострадали женщина и мужчина. Медицинская помощь оказана на месте», — информируют правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 10 ноября российские БпЛА атаковали Чугуев Харьковской области".