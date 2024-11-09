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Взрыв слышен в Харькове: что известно (дополняется)

Происшествия 22:11   09.11.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышен в Харькове: что известно (дополняется)

В Харькове после 22:00 раздался взрыв.

22:11. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными и предупредил о возможных повторных пусках КАБов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 22:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после 22:00 раздался взрыв.".