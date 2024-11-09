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Вибух чутно у Харкові: що відомо (доповнюється)

Події 22:11   09.11.2024
Вікторія Яковенко
Вибух чутно у Харкові: що відомо (доповнюється)

У Харкові після 22:00 пролунав вибух.

22:11. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними та попередив про можливі повторні пуски КАБів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 22:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після 22:00 пролунав вибух.".