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У Харкові перейменували низку вулиць

Політика 18:00   29.04.2024
Оксана Горун
У Харкові перейменували низку вулиць

У Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Так, вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною, вулиця Осетинська – вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова – вулицею Археологів. Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський, а вулицю Вологодську – на вулицю Британську, провулок Дагестанський – на провулок Бориславський, а провулок Желябова – на провулок Милосердя.

Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нижегородська – вулицею Письменницькою, провулок Новоросійський – провулком Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.

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Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором".