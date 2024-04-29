У Харкові перейменували низку вулиць

У Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Так, вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною, вулиця Осетинська – вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова – вулицею Археологів. Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський, а вулицю Вологодську – на вулицю Британську, провулок Дагестанський – на провулок Бориславський, а провулок Желябова – на провулок Милосердя.

Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нижегородська – вулицею Письменницькою, провулок Новоросійський – провулком Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.

Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.