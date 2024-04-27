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Перейменування на Харківщині: як хочуть назвати Дергачі та три села

Політика 22:12   27.04.2024
Оксана Горун
Перейменування на Харківщині: як хочуть назвати Дергачі та три села

У назві міста Дергачі на Харківщині хочуть замінити одну букву, а Питомник зробити Берізкою.

Про варіанти перейменування чотирьох населених пунктів Дергачівської громади, які запропонують обговорити громадськості, повідомив секретар топонімічної комісії Олександр Кулік “Суспільному”.

Так, топонімічна комісія рекомендує на громадських слуханнях обговорити перейменування наступних населених пунктів:

🔹Дергачі хочуть назвати Деркачами – це історична назва міста;

🔹село Грани біля кордону з РФ – у ньому теж пропонують невеликі зміни, які зроблять назву українською – Гранив;

🔹селище Питомник пропонують назвати Берізка;

🔹 а для Руської Лозової запропонували кілька варіантів нових назв, при цьому буде й варіант залишити те, що є, “бо ми живемо в демократичному суспільстві й нам потрібно враховувати думку громадськості”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 22:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У назві міста Дергачі на Харківщині хочуть замінити одну букву, а Питомник зробити Берізкою".