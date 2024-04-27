Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села

В названии города Дергачи на Харьковщине хотят заменить одну букву, а Питомник сделать Березкой.

О вариантах переименования четырех населенных пунктов Дергачевской громады, которые предложат обсудить общественности, сообщил секретарь топонимической комиссии Александр Кулик «Суспільному».

Так, топонимическая комиссия рекомендует на общественных слушаниях обсудить переименования следующих населенных пунктов:

🔹Дергачи хотят назвать Деркачами — это историческое название города;

🔹село Грани у границы с РФ — в нем тоже предлагают небольшие изменения, которые сделают название украинским — Гранив;

🔹поселок Питомник предлагают назвать Березка;

🔹а для Русской Лозовой предложили несколько вариантов новых названий, при этом будет и вариант оставить существующее, «потому что мы живем в демократическом обществе и нам нужно учитывать мнение общественности».

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