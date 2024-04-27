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Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села

Общество 22:12   27.04.2024
Оксана Горун
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села

В названии города Дергачи на Харьковщине хотят заменить одну букву, а Питомник сделать Березкой.

О вариантах переименования четырех населенных пунктов Дергачевской громады, которые предложат обсудить общественности, сообщил секретарь топонимической комиссии Александр Кулик «Суспільному».

Так, топонимическая комиссия рекомендует на общественных слушаниях обсудить переименования следующих населенных пунктов:

🔹Дергачи хотят назвать Деркачами — это историческое название города;

🔹село Грани у границы с РФ — в нем тоже предлагают небольшие изменения, которые сделают название украинским — Гранив;

🔹поселок Питомник предлагают назвать Березка;

🔹а для Русской Лозовой предложили несколько вариантов новых названий, при этом будет и вариант оставить существующее, «потому что мы живем в демократическом обществе и нам нужно учитывать мнение общественности».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 22:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В названии города Дергачи на Харьковщине хотят заменить одну букву, а Питомник сделать Березкой".