Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
В названии города Дергачи на Харьковщине хотят заменить одну букву, а Питомник сделать Березкой.
О вариантах переименования четырех населенных пунктов Дергачевской громады, которые предложат обсудить общественности, сообщил секретарь топонимической комиссии Александр Кулик «Суспільному».
Так, топонимическая комиссия рекомендует на общественных слушаниях обсудить переименования следующих населенных пунктов:
🔹Дергачи хотят назвать Деркачами — это историческое название города;
🔹село Грани у границы с РФ — в нем тоже предлагают небольшие изменения, которые сделают название украинским — Гранив;
🔹поселок Питомник предлагают назвать Березка;
🔹а для Русской Лозовой предложили несколько вариантов новых названий, при этом будет и вариант оставить существующее, «потому что мы живем в демократическом обществе и нам нужно учитывать мнение общественности».
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Дергачи, новости Харькова, переименование;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 22:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В названии города Дергачи на Харьковщине хотят заменить одну букву, а Питомник сделать Березкой".