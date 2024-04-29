В Харькове переименовали ряд улиц
В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Так, улица Менделеева теперь называется улицей Учебной, улица Осетинская — улицей Варсавинской, а улица Крылова — улицей Археологов. Переулок Вологодский переименовали в переулок Английский, а улицу Вологодскую — в улицу Британскую, переулок Дагестанский — в переулок Бориславский, а переулок Желябова — в переулок Милосердия.
Также улица Новгородская стала улицей Европейской, улица Нижегородская — улицей Писательской, переулок Новороссийский — переулком Лановым, улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую, а одноименный переулок теперь носит название Таллиннский.
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Со списком всех переименованных топонимов можно ознакомиться здесь.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором".