В Харькове переименовали ряд улиц

В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, улица Менделеева теперь называется улицей Учебной, улица Осетинская — улицей Варсавинской, а улица Крылова — улицей Археологов. Переулок Вологодский переименовали в переулок Английский, а улицу Вологодскую — в улицу Британскую, переулок Дагестанский — в переулок Бориславский, а переулок Желябова — в переулок Милосердия.

Также улица Новгородская стала улицей Европейской, улица Нижегородская — улицей Писательской, переулок Новороссийский — переулком Лановым, улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую, а одноименный переулок теперь носит название Таллиннский.

Со списком всех переименованных топонимов можно ознакомиться здесь.