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В Харькове переименовали ряд улиц

Политика 18:00   29.04.2024
Оксана Горун
В Харькове переименовали ряд улиц

В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, улица Менделеева теперь называется улицей Учебной, улица Осетинская — улицей Варсавинской, а улица Крылова — улицей Археологов. Переулок Вологодский переименовали в переулок Английский, а улицу Вологодскую — в улицу Британскую, переулок Дагестанский — в переулок Бориславский, а переулок Желябова — в переулок Милосердия.

Также улица Новгородская стала улицей Европейской, улица Нижегородская — улицей Писательской, переулок Новороссийский — переулком Лановым, улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую, а одноименный переулок теперь носит название Таллиннский.

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Со списком всех переименованных топонимов можно ознакомиться здесь.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором".