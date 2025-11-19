Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
Бывшую улицу Грайворонскую, расположенную в Новобаварском районе, переименовали в улицу Мисько Барбары. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Отмечается, что такое решение приняли депутаты сегодня, 19 ноября, на внеочередной сессии.
В мэрии напомнили, что Мисько Барбара – украинский певец, соучредитель и фронтмен группы «Мертвий Півень», исполнял песни на стихи выдающихся украинских поэтов. Также работал актером в харьковском театре «Арабески». Внезапно умер 11 октября 2021 года.
Напомним, летом в Харькове проводили общественное обсуждение по переименованию улицы Грайворонской в Мисько Барбары.
До этого Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан сообщал, что готовится обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина в честь Мисько Барбары.
Отметим, имя Мисько Барбары могло бы появиться на карте Харькова еще более года назад. Во время деколонизации рабочая группа при ХОВА дала рекомендацию назвать один из переулков города не в честь известного земляка, а нейтрально просто Приветливым.
Читайте также: Поздняков: Понимаю, почему власти Харькова не пошли на ул. Бандеры и Шухевича
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, переименовали, сесія, сессия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 16:11;