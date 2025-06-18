В Харькове может появиться улица в честь Мисько Барбары: где проголосовать
В Харькове идет общественное обсуждение по переименованию улицы Грайворонской в Мисько Барбары. Оно продлится до 11 августа.
«Необходимость консультаций с общественностью по этому вопросу обусловлена поступлением в городской совет предложений от представителей общественности-жителей города по переименованию одной из улиц города Харькова в честь Михаила (Мисько) Барбары, на исполнение требований Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен и дат исторических событий», — объяснили в мэрии.
В обсуждении уже приняли участие 110 человек, 99% поддерживают предложение, против – 1%.
Напомним, 3 июня Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан сообщал, что готовится обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина в честь Мисько Барбары.
«Мисько был частью культурной жизни этого города. Он работал в харьковских театрах, поддерживал художественные и общественные инициативы, он — человек, избравший Харьков и ставший его голосом в культуре. Его музыка, его поэзия, его присутствие были важны для многих. И мы верим, что это имя достойно быть на карте Харькова — не где-то на задворках, а в пространстве, где улицы говорят на языке памяти, принадлежности и достоинства», – писал Жадан.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: голосование, міськрада, новости Харькова, переименование, Сергей Жадан;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове идет общественное обсуждение по переименованию улицы Грайворонской в Мисько Барбары. Оно продлится до 11 августа.".