В Харькове может появиться улица в честь Мисько Барбары: где проголосовать

В Харькове идет общественное обсуждение по переименованию улицы Грайворонской в Мисько Барбары. Оно продлится до 11 августа.

«Необходимость консультаций с общественностью по этому вопросу обусловлена ​​поступлением в городской совет предложений от представителей общественности-жителей города по переименованию одной из улиц города Харькова в честь Михаила (Мисько) Барбары, на исполнение требований Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен и дат исторических событий», — объяснили в мэрии.

В обсуждении уже приняли участие 110 человек, 99% поддерживают предложение, против – 1%.

Напомним, 3 июня Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан сообщал, что готовится обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина в честь Мисько Барбары.

«Мисько был частью культурной жизни этого города. Он работал в харьковских театрах, поддерживал художественные и общественные инициативы, он — человек, избравший Харьков и ставший его голосом в культуре. Его музыка, его поэзия, его присутствие были важны для многих. И мы верим, что это имя достойно быть на карте Харькова — не где-то на задворках, а в пространстве, где улицы говорят на языке памяти, принадлежности и достоинства», – писал Жадан.