Деревья на Салтовке и борьба с амброзией: в Харькове – новая экопрограмма
17 июня на сессии Харьковского горсовета депутаты утвердили программу развития и сохранения зеленых насаждений в городе.
По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Харькове насчитывается 92 сквера и 27 парков, а также ряд боров, лугопарков, рощ и т.д. Некоторые из них принадлежат природно-заповедному фонду Украины, в частности Григоровский бор, ботанические памятники природы «Сокольники-Померки» и «Померки», а также сад им. Т. Г. Шевченко, на территории которого растут 20 дубов в возрасте от 200 до 300 лет.
Отмечается, что в рамках этой программы в Харькове планируется решить ряд проблем с зелеными насаждениями. В частности, это вопросы старения и ухудшения состояния деревьев, распространения карантинных растений (например, амброзии), а также повреждения зеленого фонда в результате вражеских ударов.
«Во время войны экология города несет значительные потери. Поэтому будем высаживать новые деревья, как в центральных районах, так и на Северной Салтовке. В частности, планируем восстановить Журавлевский лес, сильно пострадавший от обстрелов и пожаров», — уточнил мэр Игорь Терехов.
В частности, для улучшения ситуации планируют своевременно удалять аварийно опасные деревья, проводить санитарную обрезку и профилактическую обработку от болезней и вредителей, а также принимать комплексные меры по ликвидации очагов карантинных растений.
«Запланировано строительство новых и ремонт поврежденных обстрелами теплиц, использование современных систем полива, высадка наиболее устойчивых к местному климату растений, разработка новых форм ландшафтного дизайна, предусматривающих вертикальное озеленение, экопаркование на газонах и т.д.», — пояснили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Амброзия, деревья, міськрада, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июня на сессии Харьковского горсовета депутаты утвердили программу развития и сохранения зеленых насаждений в городе.".