В Харькове больше не будут высаживать липы: почему
Липа мелколистая
О будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус.
На совещании с коммунальщиками, мэром Харькова Игорем Тереховым и ботаниками, решили, что в озеленении города нужно использовать местные виды, устойчивые в городских условиях к жаре.
«Мы наблюдаем, что клен остролистный или мелколистная липа, которые были едва ли не самыми распространенными в озеленении Харькова, не выдерживают летнюю жару: теряют листья, подсыхают или совсем погибают. Их можно использовать в больших массивах (в парках), а среди асфальта требуются более засухоустойчивые деревья», — рассказал Бенгус.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус.".