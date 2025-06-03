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В Харькове больше не будут высаживать липы: почему

Общество 18:55   03.06.2025
Оксана Якушко
В Харькове больше не будут высаживать липы: почему Липа мелколистая

О будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус.

На совещании с коммунальщиками, мэром Харькова Игорем Тереховым и ботаниками, решили, что в озеленении города нужно использовать местные виды, устойчивые в городских условиях к жаре.

«Мы наблюдаем, что клен остролистный или мелколистная липа, которые были едва ли не самыми распространенными в озеленении Харькова, не выдерживают летнюю жару: теряют листья, подсыхают или совсем погибают. Их можно использовать в больших массивах (в парках), а среди асфальта требуются более засухоустойчивые деревья», — рассказал Бенгус.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 18:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус.".