В Харькове предлагают переименовать улицу: подписи собирает Жадан
Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан готовит обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина.
В частности, он предлагает назвать улицу в центре Харькова в честь Міськи Барбари — поэта, музыканта и театрала.
«Город был частью культурной жизни этого города. Он работал в харьковских театрах, поддерживал художественные и общественные инициативы, он — человек, избравший Харьков и ставший его голосом в культуре. Его музыка, его поэзия, его присутствие были важны для многих. И мы верим, что это имя достойно быть на карте Харькова — не где-то на задворках, а в пространстве, где улицы говорят на языке памяти, принадлежности и достоинства», — написал Жадан.
Он уточнил, что вместо этого Всеволод Гаршин — российский писатель, не имеющий никакого отношения ни к украинскому Харькову, ни к его культуре.
«Это пример имперской топонимики, которая сохраняет присутствие колониального прошлого в пространстве современного украинского города — и пора от этого окончательно отказаться», — отметил Жадан.
Он призвал подписать обращение в городской совет.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан готовит обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина.".