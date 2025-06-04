Live
  • Ср 04.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.64
  • EUR 47.43

В Харькове предлагают переименовать улицу: подписи собирает Жадан

Общество 12:30   04.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове предлагают переименовать улицу: подписи собирает Жадан Фото: PEN Ukraine

Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан готовит обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина.

В частности, он предлагает назвать улицу в центре Харькова в честь Міськи Барбари — поэта, музыканта и театрала.

«Город был частью культурной жизни этого города. Он работал в харьковских театрах, поддерживал художественные и общественные инициативы, он — человек, избравший Харьков и ставший его голосом в культуре. Его музыка, его поэзия, его присутствие были важны для многих. И мы верим, что это имя достойно быть на карте Харькова — не где-то на задворках, а в пространстве, где улицы говорят на языке памяти, принадлежности и достоинства», — написал Жадан.

Он уточнил, что вместо этого Всеволод Гаршин — российский писатель, не имеющий никакого отношения ни к украинскому Харькову, ни к его культуре.

«Это пример имперской топонимики, которая сохраняет присутствие колониального прошлого в пространстве современного украинского города — и пора от этого окончательно отказаться», — отметил Жадан.

Он призвал подписать обращение в городской совет.

Читайте также: Чтобы назвать переулок именем Героя Украины, в Харькове создали петицию

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Скоро в Харькове и области будет опасно: что начнется
Скоро в Харькове и области будет опасно: что начнется
04.06.2025, 10:25
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
04.06.2025, 13:01
Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после «прилетов»
Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после «прилетов»
04.06.2025, 07:55
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
03.06.2025, 19:59
Строительство новых станций метро в Харькове поддержит ЕИБ
Строительство новых станций метро в Харькове поддержит ЕИБ
03.06.2025, 21:58
БпЛА прилетел по Киевскому району, есть пострадавший – подробности от Терехова
БпЛА прилетел по Киевскому району, есть пострадавший – подробности от Терехова
04.06.2025, 10:48

Новости по теме:

12:30
В Харькове предлагают переименовать улицу: подписи собирает Жадан
12:21
Харьков атаковал неизвестный дрон — Синегубов рассказал об экспериментах врага
07:55
Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после «прилетов»
04:07
В Харькове «прилеты», масштабные пожары: после ракеты атаковали БпЛА
16:14
Упал в канал теплосети: у работника в Харькове – травма позвоночника (фото)

Вы читали новость: «В Харькове предлагают переименовать улицу: подписи собирает Жадан»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 12:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан готовит обращение в мэрию по переименованию улицы Гаршина.".