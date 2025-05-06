Чтобы назвать переулок именем Героя Украины, в Харькове создали петицию
В Харькове предлагают переименовать переулок Аджарский в честь погибшего воина «Хартии» Вячеслава Шимчука.
Петицию с такой инициативой создали на сайте Харьковского горсовета.
«Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с предложением о почтении памяти нашего товарища Вячеслава Федоровича Шимчука, который погиб 26 июля 2024 года в районе села Липцы на родной Харьковщине. Вячеслав Шимчук был мастером спорта Украины, членом национальной сборной команды Украины по спортивному ориентированию. С началом полномасштабного российского вторжения он стал на защиту Родины в составе 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия». Участвовал в боевых действиях в Бахмуте, Серебрянском лесу и Харьковщине. За личное мужество, героизм и самоотверженное служение Украинскому народу Указом Президента Украины от 26.02.2025 № 135/2025 Вячеславу Шимчуку присвоено звание Герой Украины», — пишет автор петиции Владимир Бондаренко.
Он отметил, что Вячеслав Шимчук жил в Харькове именно в переулке Аджарском (в доме №10).
«Поскольку название этого переулка не имеет исторически значимой связи с Харьковом, предлагаем его переименование в переулок Вячеслава Шимчука», — пояснил Бондаренко.
Напомним, чтобы петицию рассмотрело руководство Харькова, за 90 дней она должна собрать 5000 подписей. Ранее такого результата удалось достичь петиции о создании в Харькове Глиссады Джуса — в память о погибшем земляке-пилоте.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предлагают переименовать переулок Аджарский в честь погибшего воина «Хартии» Вячеслава Шимчука".