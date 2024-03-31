Петиция сработала. В Харькове быть Глиссаде Джуса в память о погибшем пилоте

Въезд Глиссада Джуса наконец-то появится в Харькове благодаря петиции на сайте городского совета, набравшей 5000 голосов, сообщила депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова.

На последнем заседании городской топонимической комиссии из пакета переименований из 138 улиц на рассмотрение вынесли всего 18, среди них — и Глиссаду Джуса.

«Это первый случай, когда горсовет рассматривает петицию по сути. Все предыдущие петиции либо блокировали, либо игнорировали и до рассмотрения по существу не доходили. Это переименование убирает с карты дублирования. Вместо улицы Тринклера и въезда Тринклера останется только улица. Въезд получил новое название», — отметила Гончарова.

«Большинство названий нейтральны. Российские географические названия типа Байкальский, Иртышский сменят также географическими, но украинскими и связанными с дружественными странами – Буковельский, Финский. Будут и названия, связанные с украинской культурой – переулки Лирницкий и Красной руты», — рассказала Ирина Гончарова.

Не обошлось без негатива. Горсовет решил переименовать улицу Бакулина в улицу Евгения Енина, который, по словам Гончаровой, никак не связан с Харьковом.

«Господин Новак ответил, что поступило обращение от комитета ВР и 22 народных депутатов. Поэтому мы должны рассмотреть и поддержать. Чем замминистра Енин связан с Харьковом, никто не объясняет. Разве что отрицательно: в 2018г. Енин оформлял на выдачу россиянам бойца батальона им. шейха Мансура ингуша Тимура Тумгоева, защищаемого Харьковской правозащитной группой. Выдающийся ученый-юрист, ага. Конечно, можно чествовать замминистра как жертву авиакатастрофы, если бы у нас были увековечены все Герои Украины, погибшие, освобождая Харьковщину. Но ведь не все. Героиня не увековечена ни одна. Для улицы Яны Красной снова места не нашлось. За нее же 22 депутата не подписались», — подчеркнула Гончарова.

Напомним, оригинально увековечить в Харькове память земляка — героя российско-украинской войны Андрея Пильщикова (позывной «Джус») предложила София Васецкая.

«Переименование въезда Тринклера в Глиссаду Джуса, которая проходит между корпусами ХНУВСа, в котором учился Андрей Пильщиков, – это безграничное уважение к Герою, благодарность, уважение, гордость и память о нем», — пояснила она свою идею.

Андрей Пильщиков — летчик-истребитель. Он родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком-истребителем в составе 40-й бригады тактической авиации.