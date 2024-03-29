В Харькове хотят переименовать 18 топонимов, в том числе Бакулина и Тринклера

Харьковский горсовет объявил общественное обсуждение касательно переименования еще 18 улиц и переулков. Голосование в Харькове продлится до завтра, 30 марта.

«Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: улицу Бакулина назвать улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах в прошлом году), улицу Владивостокскую — улицей Шведской, улицу Иртышскую — улицей Мерлинской. Также предлагается переименовать переулок Кронштадтский в переулок Чумацкий, переулок Алтайский — в переулок Ветряный, а въезд Тринклера назвать въездом Джуса (в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным «Джус»), — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Полный список предложенных переименований следующий.

Подать предложения и замечания можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua. А также — по тел.: (057) 760-79-68. Срок подачи предложений — по 30 марта.