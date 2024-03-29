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Глиссада Джуса в Харькове: петиция набрала необходимые 5000 голосов

Общество 10:57   29.03.2024
Оксана Горун
Глиссада Джуса в Харькове: петиция набрала необходимые 5000 голосов

Первая петиция на сайте горсовета, из созданных с момента полномасштабного вторжения РФ, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения руководством города.

5012 человек подписали петицию, автор которой предложила переименовать переулок Тринклера в Харькове в Глиссаду Джуса. На данный момент сбор подписей завершен. Статус петиции — «на рассмотрении». Это предложение набирало голоса с рекордной скоростью — 4850 человек поддержали ее за 66 дней до завершения сбора голосов.

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Напомним, оригинально увековечить в Харькове память земляка — героя российско-украинской войны Андрея Пильщикова (позывной «Джус») предложила София Васецкая.

«Переименование въезда Тринклера в Глиссаду Джуса, которая проходит между корпусами ХНУВСа, в котором учился Андрей Пильщиков, – это безграничное уважение к Герою, благодарность, уважение, гордость и память о нем», — пояснила она свою идею.

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Андрей Пильщиков — летчик-истребитель. Он родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком-истребителем в составе 40-й бригады тактической авиации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первая петиция на сайте горсовета, из созданных с момента полномасштабного вторжения РФ, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения руководством города".