В Харькове может появиться Глиссада Джуса

В Харькове предлагают переименовать въезд Тринклера в Глиссаду Джуса. Такую петицию зарегистрировали на сайте Харьковского горсовета, и она стремительно набирает голоса.

Оригинально увековечить в Харькове память земляка — героя российско-украинской войны Андрея Пильщикова (позывной «Джус») предложила автор петиции София Васецкая.

«Мы обращаемся с просьбой переименовать въезд Тринклера в Глиссаду Джуса! Глиссада – это путь воплощения мечты для тех, кто влюблен в Небо! Переименование въезда Тринклера в Глиссаду Джуса, которая проходит между корпусами ХНУВСа, в котором учился Андрей Пильщиков, – это безграничное уважение к Герою, благодарность, уважение, гордость и память о нем», — аргументирует Васецкая.

Андрей Пильщиков — летчик-истребитель. Он родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

«Служил летчиком-истребителем в составе 40-й бригады тактической авиации. Имел более 400 часов налета на самолетах ХА3-30, Л-39, МиГ-29», — напомнила автор петиции.

«Джус» защищал небо Украины от российской авиации с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Совершил более 100 боевых вылетов.

«Во время визита в Вашингтон в июне 2022 года, будучи всего лишь капитаном, Джус сыграл решающую роль в переговорах с конгрессменами и сенаторами США по предоставлению Украине современных многофункциональных истребителей F-16 и другого современного вооружения… Фактически именно он, харьковчанин, добился сдвига процесса коренной модернизации украинской военной авиации впервые за годы Независимости. Он, как никто другой, был готов к учениям на самолетах F-16 и способствовал быстрому обучению побратимов. То, что делал Андрей Пильщиков в Небе и на Земле, – трудно переоценить!» — подчеркнула София Васецкая.

Петицию на сайте Харьковского горсовета опубликовали всего два дня назад, но она уже набрала 779 из необходимых 5000 голосов. Если ее поддержат 5000 харьковчан, то обращение рассмотрит руководство Харьковского горсовета.