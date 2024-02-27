У Харкові може з’явитися Глісада Джуса

У Харкові пропонують перейменувати в’їзд Трінклера на Глісаду Джуса. Таку петицію зареєстрували на сайті Харківської міськради, і вона стрімко набирає голоси.

Оригінально увічнити в Харкові пам’ять земляка – героя російсько-української війни Андрія Пільщикова (позивний “Джус”) запропонувала авторка петиції Софія Васецька.

“Ми звертаємося з проханням перейменувати в’їзд Трінклера на Глісаду Джуса! Глісада – це шлях втілення мрії, для тих, хто закоханий в Небо! Перейменування в’їзду Трінклера на Глісаду Джуса, яка проходить між корпусами ХНУПСа, в якому навчався Андрій Пільщиков, – це безмежна повага до Героя, вдячність, шана, гордість та пам’ять про нього“, – аргументує Васецька.

Андрій Пільщиков – льотчик-винищувач. Він народився у Харкові 1993 року, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ “ХАІ”, а у 2011-му – до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

“Служив льотчиком-винищувачем у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Мав понад 400 годин нальоту на літаках ХА3-30, Л-39, МіГ-29”, – нагадала авторка петиції.

“Джус” захищав небо України від російської авіації від перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Здійснив понад 100 бойових вильотів.

“Під час візиту до Вашингтона у червні 2022 року, бувши всього лиш капітаном, Джус відіграв вирішальну роль у переговорах з конгресменами та сенаторами США щодо надання Україні сучасних багатофункціональних винищувачів F-16 та іншого сучасного озброєння в інтересах не тільки Повітряних сил… Фактично саме він, харків’янин, домігся зрушення процесу докорінної модернізації української військової авіації, вперше за роки Незалежності. Він, як ніхто інший, був готовий до навчань на літаках F-16 і сприяв швидкому навчанню побратимів. Те, що робив Андрій Пільщиков у Небі та на Землі, – важко переоцінити! – наголосила Софія Васецька.

Петицію на сайті Харківської міськради опублікували лише два дні тому, але вона вже набрала 779 із необхідних 5000 голосів. Якщо її підтримають 5000 харків’ян, звернення розгляне керівництво Харківської міськради.