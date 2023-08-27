Активно закликав дати Україні F-16: на Житомирщині загинув пілот із Харкова

Внаслідок авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня загинули майор із Київської області В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін із Полтавщини та капітан Андрій Пільщиков із Харкова.

Імена пілотів навчально-бойових літаків L-39, які зіткнулися у небі під час виконання бойового завдання, назвали у 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування “Центр” ПС ЗСУ.

Зазначається, що під час повномасштабної війни усі троє виконували тактичні завдання на східному та запорізькому напрямках.

Капітан Андрій Пільщиков із Харкова (позивний “Juice”) присвятив авіації 8 років життя. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту.

“Пільщиков здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16”, — пишуть про льотчика у бригаді.

Майор В’ячеслав Мінка з Київщини повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Розбирався у різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін із Полтавщини авіації присвятив 24 роки життя: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його неабияку усмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.



Фото: бригада тактичної авіації Василькова