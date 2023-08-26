На Житомирщині зіткнулися два літаки: загинули три пілоти – ПС ЗСУ

25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Усі троє пілотів загинули, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE».

У Повітряних силах зазначили, що наразі триває розслідування.