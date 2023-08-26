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На Житомирщині зіткнулися два літаки: загинули три пілоти – ПС ЗСУ

Події 16:14   26.08.2023
Вікторія Яковенко
На Житомирщині зіткнулися два літаки: загинули три пілоти – ПС ЗСУ Фото: ілюстративне

25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Усі троє пілотів загинули, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE».

У Повітряних силах зазначили, що наразі триває розслідування.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 16:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.".