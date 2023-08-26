На Житомирщині зіткнулися два літаки: загинули три пілоти – ПС ЗСУ
Фото: ілюстративне
25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
Усі троє пілотів загинули, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE».
У Повітряних силах зазначили, що наразі триває розслідування.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.".