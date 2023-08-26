Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу на Харківщині.
«Увечері 25 серпня, посеред численних зльотів МіГ-31К ворог також застосував ударні БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку», – йдеться у повідомленні.
Усього було зафіксовано пуски двох «шахедів». Усі ворожі БПЛА знищені силами та засобами повітряного командування «Схід» у Харківській області.
Нагадаємо, близько 23:00 про атаку ворожих безпілотників «Шахед» на Харків повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляв, що “шахеди” рухалися в районі міста Харків.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 09:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу на Харківщині.".