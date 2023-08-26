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Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»

Суспільство 09:51   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Над Харківською областю вночі збили два «шахеди» Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу на Харківщині.

«Увечері 25 серпня, посеред численних зльотів МіГ-31К ворог також застосував ударні БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку», – йдеться у повідомленні.

Усього було зафіксовано пуски двох «шахедів». Усі ворожі БПЛА знищені силами та засобами повітряного командування «Схід» у Харківській області.

Нагадаємо, близько 23:00 про атаку ворожих безпілотників «Шахед» на Харків повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляв, що “шахеди” рухалися в районі міста Харків.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 09:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу на Харківщині.".