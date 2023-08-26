Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»

Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу на Харківщині.

«Увечері 25 серпня, посеред численних зльотів МіГ-31К ворог також застосував ударні БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку», – йдеться у повідомленні.

Усього було зафіксовано пуски двох «шахедів». Усі ворожі БПЛА знищені силами та засобами повітряного командування «Схід» у Харківській області.

Нагадаємо, близько 23:00 про атаку ворожих безпілотників «Шахед» на Харків повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляв, що “шахеди” рухалися в районі міста Харків.