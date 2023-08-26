Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»

Воздушные силы ВСУ сообщили об успешной работе на Харьковщине.

«Вечером 25 августа, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления», — говорится в сообщении.

Всего были зафиксированы пуски двух «шахедов». Все вражеские БПЛА уничтожены силами и средствами воздушного командования «Восток» в Харьковской области, отметили в ВСУ.

Напомним, около 23:00 об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщал, что «шахеды» двигались в районе города Харьков.