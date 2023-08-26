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Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»

Общество 09:51   26.08.2023
Виктория Яковенко
Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда» Фото: Воздушные сили ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили об успешной работе на Харьковщине.

«Вечером 25 августа, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления», — говорится в сообщении.

Всего были зафиксированы пуски двух «шахедов». Все вражеские БПЛА уничтожены силами и средствами воздушного командования «Восток» в Харьковской области, отметили в ВСУ.

Напомним, около 23:00 об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщал, что «шахеды» двигались в районе города Харьков.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 09:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили об успешной работе на Харьковщине.".