Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»
Фото: Воздушные сили ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщили об успешной работе на Харьковщине.
«Вечером 25 августа, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления», — говорится в сообщении.
Всего были зафиксированы пуски двух «шахедов». Все вражеские БПЛА уничтожены силами и средствами воздушного командования «Восток» в Харьковской области, отметили в ВСУ.
Напомним, около 23:00 об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщал, что «шахеды» двигались в районе города Харьков.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 09:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили об успешной работе на Харьковщине.".