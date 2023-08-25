Атака «шахедов»: Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан быть в укрытиях
Фото: mil.in.ua
Об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
«Харьков — оставайтесь в укрытии! Атака «шахедов» с разных направлений!» — предупреждает командование.
Также не покидать укрытия в связи с угрозой применения БпЛА призывает начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 22:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".