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Атака «шахедов»: Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан быть в укрытиях

Общество 22:53   25.08.2023
Елена Нагорная
Атака «шахедов»: Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан быть в укрытиях Фото: mil.in.ua

Об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Харьков — оставайтесь в укрытии! Атака «шахедов» с разных направлений!» — предупреждает командование.

Также не покидать укрытия в связи с угрозой применения БпЛА призывает начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Читайте также: Армия РФ вновь била по Купянскому району Харьковщины из авиации — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 22:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаке вражеских беспилотников «Шахед» на Харьков сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".