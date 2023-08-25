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Армия РФ вновь била по Купянскому району Харьковщины из авиации — Генштаб

Происшествия 18:59   25.08.2023
Елена Нагорная
Армия РФ вновь била по Купянскому району Харьковщины из авиации — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Песчаное Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гатище, Волчанск, Синельниково, Гряниковка, Синьковка, Купянск и Орлянское.

Читайте также: Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Песчаное Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".