Армия РФ вновь била по Купянскому району Харьковщины из авиации — Генштаб
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Песчаное Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гатище, Волчанск, Синельниково, Гряниковка, Синьковка, Купянск и Орлянское.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Песчаное Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".