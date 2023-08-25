Армия РФ вновь била по Купянскому району Харьковщины из авиации — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Песчаное Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гатище, Волчанск, Синельниково, Гряниковка, Синьковка, Купянск и Орлянское.

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