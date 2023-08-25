Армія РФ знову била по Куп’янському району Харківщини з авіації – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Кислівка та Піщане Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійським та мінометним обстрілам противника зазнали населені пункти Гатище, Вовчанськ, Синельникове, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ та Орлянське.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Кислівка та Піщане Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".