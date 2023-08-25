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Генштаб повідомив про нічну ракетну та авіаційну атаки й обстріли Харківщини

Події 07:17   25.08.2023
Оксана Горун
Генштаб повідомив про нічну ракетну та авіаційну атаки й обстріли Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 25 серпня поінформував про обстріли не менше 10 населених пунктів Харківської області, атаку та авіаудар на Куп’янському напрямку.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – повідомили в Генштабі.

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками та ракетами Одеську область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи та роботу ППО. Атаку підтвердив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Інформації про “прильоти” не було.

На Харківщині ніч пройшла без повітряних тривог.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Орлянського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове“, – перерахували у зведенні ГШ.

Минулої доби армія РФ завдала по Україні сім ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснила 69 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 35 бойових зіткнень.

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Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника“, – зазначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 25 серпня поінформував про обстріли не менше 10 населених пунктів Харківської області, атаку та авіаудар на Куп’янському напрямку".