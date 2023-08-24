Вночі армія РФ обстрілювала Харківщину – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстріляв Вовчанськ та Вовчанські хутори. Обійшлося без постраждалих.

“Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об’єкт цивільної промисловості. Без постраждалих. Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За інформацією начальника ХОВА, протягом доби під ворожим вогнем були населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди“, – перерахував Синєгубов.