Ракетний удар по Дніпру та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, вночі армія РФ атакувала Україну ракетами. А протягом доби на Харківщині зафіксували авіаудар та обстріли з мінометів та артилерії.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала ракетний удар по місту Дніпро. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що внаслідок “прильоту” у місті є постраждалі. Подробиць поки що немає.

На Харківщині ніч пройшла з двома тривогами: з 01:10 до 01:39 та з 02:22 до 03:01. “Прильотів” у Харкові не було.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснила 70 обстрілів із РСЗВ. Система ППО збила 12 “Шахедів”.

На фронті протягом доби сталося 23 бойові зіткнення.

“Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника“, – перерахували у зведенні.