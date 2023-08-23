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Пригожин і Уткін були в літаку: Росавіація показала список пасажирів

Події 23:24   23.08.2023
Олена Нагорна
Пригожин і Уткін були в літаку: Росавіація показала список пасажирів

Росавіація опублікувала список пасажирів та членів екіпажу бізнес-джету Embraer, який 23 серпня впав у Тверській області РФ. У переліку пасажирів серед інших є Євген Пригожин і Дмитро Уткін.

Про ймовірну загибель ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина і його правої руки Дмитра Уткіна внаслідок падіння приватного літака, який нібито належав Пригожину, сьогодні ввечері повідомила низка росЗМІ. У МНС Росії інформували, що всі десять пасажирів та членів екіпажу, попередньо, загинули. Наразі Росавіація офіційно опублікувала список тих, хто був на борту.

Telegram-канал “GREY ZONE”, ймовірно близький до ПВК, написав, що Пригожин і Уткін загинули “внаслідок дій зрадників Росії”.

Читайте також: У РФ розбився приватний літак: росЗМІ повідомляють, що серед загиблих Пригожин

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 23:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росавіація опублікувала список пасажирів та членів екіпажу бізнес-джету Embraer, який 23 серпня впав у Тверській області РФ. У переліку пасажирів серед інших є Євген Пригожин і Дмитро Уткін.".