Пригожин і Уткін були в літаку: Росавіація показала список пасажирів

Росавіація опублікувала список пасажирів та членів екіпажу бізнес-джету Embraer, який 23 серпня впав у Тверській області РФ. У переліку пасажирів серед інших є Євген Пригожин і Дмитро Уткін.

Про ймовірну загибель ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина і його правої руки Дмитра Уткіна внаслідок падіння приватного літака, який нібито належав Пригожину, сьогодні ввечері повідомила низка росЗМІ. У МНС Росії інформували, що всі десять пасажирів та членів екіпажу, попередньо, загинули. Наразі Росавіація офіційно опублікувала список тих, хто був на борту.

Telegram-канал “GREY ZONE”, ймовірно близький до ПВК, написав, що Пригожин і Уткін загинули “внаслідок дій зрадників Росії”.