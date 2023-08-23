Пригожин и Уткин были в самолете: Росавиация показала список пассажиров

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который 23 августа упал в Тверской области РФ. В перечне пассажиров среди прочих значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

О предположительной гибели главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина вследствие падения частного самолета якобы принадлежавшего Пригожину сегодня вечером сообщил ряд росСМИ. В МЧС России информировали, что все десять пассажиров и членов экипажа, предварительно, погибли. Теперь Росавиация официально опубликовала список тех, кто был на борту.

Telegram-канал «GREY ZONE», предположительно близкий к ЧВК, написал, что Пригожин и Уткин погибли «в результате действий предателей России».