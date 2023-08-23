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Пригожин и Уткин были в самолете: Росавиация показала список пассажиров

Мир 23:24   23.08.2023
Елена Нагорная
Пригожин и Уткин были в самолете: Росавиация показала список пассажиров

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который 23 августа упал в Тверской области РФ. В перечне пассажиров среди прочих значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

О предположительной гибели главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина вследствие падения частного самолета якобы принадлежавшего Пригожину сегодня вечером сообщил ряд росСМИ. В МЧС России информировали, что все десять пассажиров и членов экипажа, предварительно, погибли. Теперь Росавиация официально опубликовала список тех, кто был на борту.

Telegram-канал «GREY ZONE», предположительно близкий к ЧВК, написал, что Пригожин и Уткин погибли «в результате действий предателей России».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 23:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который 23 августа упал в Тверской области РФ. В перечне пассажиров среди прочих значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.".