Пригожин и Уткин были в самолете: Росавиация показала список пассажиров
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который 23 августа упал в Тверской области РФ. В перечне пассажиров среди прочих значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
О предположительной гибели главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина вследствие падения частного самолета якобы принадлежавшего Пригожину сегодня вечером сообщил ряд росСМИ. В МЧС России информировали, что все десять пассажиров и членов экипажа, предварительно, погибли. Теперь Росавиация официально опубликовала список тех, кто был на борту.
Telegram-канал «GREY ZONE», предположительно близкий к ЧВК, написал, что Пригожин и Уткин погибли «в результате действий предателей России».
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 23:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который 23 августа упал в Тверской области РФ. В перечне пассажиров среди прочих значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.".