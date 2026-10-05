Tesla и Fiat столкнулись в Харькове: погибли два человека, есть пострадавшие

Смертельная авария произошла 4 октября около 19:20 в Слободском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На проспекте Героев Харькова автомобиль Tesla под управлением 27-летнего мужчины, который двигался по мосту в направлении спуска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Fiat. За рулем последнего находилась 47-летняя женщина, двигавшаяся со стороны улицы Академика Павлова в направлении подъема. После столкновения автомобиль Tesla съехал в кювет», – предварительно установили правоохранители.

В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобилей. 29-летний пассажир Tesla получил телесные повреждения и погиб на месте. 54-летний пассажир Fiat также погиб на месте в результате полученных травм.

Двоих водителей госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина – в состоянии средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, на проспекте Льва Ландау под колесами BMW погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло 4 октября около 10:00.