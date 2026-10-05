Live
  • Пн 05.10.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.99
  • EUR 50.53

Tesla и Fiat столкнулись в Харькове: погибли два человека, есть пострадавшие

Происшествия 12:31   05.10.2026
Виктория Яковенко
Tesla и Fiat столкнулись в Харькове: погибли два человека, есть пострадавшие

Смертельная авария произошла 4 октября около 19:20 в Слободском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На проспекте Героев Харькова автомобиль Tesla под управлением 27-летнего мужчины, который двигался по мосту в направлении спуска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Fiat. За рулем последнего находилась 47-летняя женщина, двигавшаяся со стороны улицы Академика Павлова в направлении подъема. После столкновения автомобиль Tesla съехал в кювет», – предварительно установили правоохранители.

В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобилей. 29-летний пассажир Tesla получил телесные повреждения и погиб на месте. 54-летний пассажир Fiat также погиб на месте в результате полученных травм.

Двоих водителей госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина – в состоянии средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

смертельное ДТП в Харькове

смертельное ДТП в Харькове

смертельное ДТП в Харькове

смертельное ДТП в Харькове

Напомним, на проспекте Льва Ландау под колесами BMW погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло 4 октября около 10:00.

Читайте также: «Безопасных зон в городе сейчас нет»: о чем просит Терехов харьковчан

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 5 октября: удар по городу, смертельные ДТП
Новости Харькова — главное 5 октября: удар по городу, смертельные ДТП
05.10.2026, 12:34
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)
05.10.2026, 07:31
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды
04.10.2026, 19:22
Стало известно, кто погиб от «Бандероли» РФ в Харькове, пострадали двое копов
Стало известно, кто погиб от «Бандероли» РФ в Харькове, пострадали двое копов
05.10.2026, 08:59
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
05.10.2026, 08:35
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
04.10.2026, 11:03

Новости по теме:

05.10.2026
«Безопасных зон в городе сейчас нет»: о чем просит Терехов харьковчан
05.10.2026
Трагедия в Харькове: на проспекте Льва Ландау под колесами BMW погиб пешеход
04.10.2026
«Дорого-богато» — Левиев про необычную атаку ВСУ в Харьковской области
04.10.2026
Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине
04.10.2026
День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Tesla и Fiat столкнулись в Харькове: погибли два человека, есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 12:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла 4 октября около 19:20 в Слободском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".