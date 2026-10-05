Tesla й Fiat зіткнулись у Харкові: загинули дві людини, є постраждалі (фото)

Смертельна аварія сталася 4 жовтня близько 19:20 у Слобідському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На проспекті Героїв Харкова автомобіль Tesla під керуванням 27-річного чоловіка, який рухався мостом у напрямку спуску, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Fiat. За кермом останнього перебувала 47-річна жінка, яка рухалася з боку вулиці Академіка Павлова в напрямку підйому. Після зіткнення автомобіль Tesla з’їхав у кювет», – попередньо встановили правоохоронці.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобілів. 29-річний пасажир Tesla отримав тілесні ушкодження та загинув на місці. 54-річний пасажир Fiat також загинув на місці в результаті отриманих травм.

Двох водіїв шпиталізували. Чоловік перебуває у тяжкому стані, жінка – у стані середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Зараз поліція встановлює усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на проспекті Льва Ландау під колесами BMW загинув пішохід. Смертельна ДТП сталася 4 жовтня близько 10:00.