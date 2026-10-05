Live
  • Пн 05.10.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.99
  • EUR 50.53

Tesla й Fiat зіткнулись у Харкові: загинули дві людини, є постраждалі (фото)

Події 12:31   05.10.2026
Вікторія Яковенко
Tesla й Fiat зіткнулись у Харкові: загинули дві людини, є постраждалі (фото)

Смертельна аварія сталася 4 жовтня близько 19:20 у Слобідському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На проспекті Героїв Харкова автомобіль Tesla під керуванням 27-річного чоловіка, який рухався мостом у напрямку спуску, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Fiat. За кермом останнього перебувала 47-річна жінка, яка рухалася з боку вулиці Академіка Павлова в напрямку підйому. Після зіткнення автомобіль Tesla з’їхав у кювет», – попередньо встановили правоохоронці.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобілів. 29-річний пасажир Tesla отримав тілесні ушкодження та загинув на місці. 54-річний пасажир Fiat також загинув на місці в результаті отриманих травм.

Двох водіїв шпиталізували. Чоловік перебуває у тяжкому стані, жінка – у стані середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Зараз поліція встановлює усі обставини ДТП.

смертельное ДТП в Харькове

смертельное ДТП в Харькове

смертельное ДТП в Харькове

смертельное ДТП в Харькове

Нагадаємо, на проспекті Льва Ландау під колесами BMW загинув пішохід. Смертельна ДТП сталася 4 жовтня близько 10:00.

Читайте також: «Безпечних зон у місті зараз немає»: про що просить Терехов харків’ян

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 5 жовтня: удар по місту, смертельні ДТП
Новини Харкова — головне 5 жовтня: удар по місту, смертельні ДТП
05.10.2026, 12:34
Нічний “приліт” у Харкові: комунальники ліквідовують наслідки удару
Нічний “приліт” у Харкові: комунальники ліквідовують наслідки удару
05.10.2026, 11:38
“Геть царя”: у Москві люди виходили на мітинг, поліція затримала учасників
“Геть царя”: у Москві люди виходили на мітинг, поліція затримала учасників
05.10.2026, 08:35
Відео удару FPV-дрону по ринку в Дергачах показав Задоренко – вирувала пожежа
Відео удару FPV-дрону по ринку в Дергачах показав Задоренко – вирувала пожежа
05.10.2026, 10:13
Стало відомо, хто загинув від “бандероли” РФ у Харкові, постраждали двоє копів
Стало відомо, хто загинув від “бандероли” РФ у Харкові, постраждали двоє копів
05.10.2026, 08:59
Синєгубов розповів про наслідки ударів росіян по регіону
Синєгубов розповів про наслідки ударів росіян по регіону
05.10.2026, 09:21

Новини за темою:

05.10.2026
«Безпечних зон у місті зараз немає»: про що просить Терехов харків’ян
05.10.2026
Трагедія в Харкові: на проспекті Лева Ландау під колесами BMW загинув пішохід
04.10.2026
“Дорого-багато” – Левієв про незвичайну атаку ЗСУ в Харківській області
04.10.2026
Поліціянти несли кота 11 км, ховаючись від FPV: порятунок на Харківщині
04.10.2026
День вчителя: Зеленський нагородив освітян Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Tesla й Fiat зіткнулись у Харкові: загинули дві людини, є постраждалі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 12:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася 4 жовтня близько 19:20 у Слобідському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".