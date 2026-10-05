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«Безпечних зон у місті зараз немає»: про що просить Терехов харків’ян

Суспільство 12:05   05.10.2026
Вікторія Яковенко
«Безпечних зон у місті зараз немає»: про що просить Терехов харків’ян Фото: Ігор Терехов

Минулого тижня Харків пережив 38 ворожих ударів. Три людини загинули, 96 – постраждали, серед них 15 дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ворог атакував сім районів Харкова: Київський, Салтівський, Шевченківський, Індустріальний, Слобідський, Немишлянський та Основ’янський.

За даними мера, цілями окупантів були багатоповерхівки та приватний сектор, магазини, торгівельні центри, ліцей, виробничі й офісні приміщення, а також енергетична та транспортна інфраструктура.

«Тільки минулого понеділка, коли була зруйнована частина будинку на Салтівці, вибуховою хвилею вибило близько 1600 вікон. У п’ятницю авіабомби вщент знищили приватний будинок у Немишлянському районі та сильно пошкодили сусідні оселі у Слобідському. Протягом тижня через прильоти горіли кафе та авто, були перебиті електромережі понівечені дахи, фасади та балкони», – зазначив міський голова.

Напередодні, 4 жовтня, пізно ввечері ворожі «бандероли» вибухнули просто поміж будинками в Індустріальному районі. Загинув чоловік, який у цей момент їхав в авто. Одна з постраждалих жінок досі залишається в лікарні у важкому стані.

«Росіяни застосовували проти нас авіабомби, «шахеди», «молнии», FPV-дрони та реактивну артилерію. Важкі боєприпаси несуть масштабні руйнування, а малі безпілотники створюють постійну загрозу на звичайних щоденних маршрутах: біля дому, магазину чи просто на дорозі. Безпечних зон у місті зараз немає, загроза стосується всіх», – підкреслює Терехов.

Він просить усіх під час тривоги йти в укриття. Закликає: не збиратися на місцях «прильотів», бо ворог часто б’є повторно.

«Не наближайтеся до уламків чи збитих дронів і не торкайтеся їх. Навіть нерозірваний боєприпас смертельно небезпечний – просто відійдіть та наберіть 101 або 102», – зазначив мер.

Минулого тижня тривалість повітряних тривог у Харкові була на 59 годин, або на 37%, меншою, ніж в області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня Харків пережив 38 ворожих ударів. Три людини загинули, 96 – постраждали, серед них 15 дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов.".