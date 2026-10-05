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Трагедия в Харькове: на проспекте Льва Ландау под колесами BMW погиб пешеход

Происшествия 11:11   05.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трагедия в Харькове: на проспекте Льва Ландау под колесами BMW погиб пешеход

Смертельное ДТП произошло накануне, 4 октября, около 10:00 на проспекте Льва Ландау в Харькове. 

По предварительной версии следствия, за рулем авто был 37-летний мужчина.

«Во время движения по проспекту Льва Ландау в направлении проспекта Юбилейный на автомобиле BMW совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП от полученных травм 59-летний пешеход погиб на месте аварии», – установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП в Харькове

На данный момент водитель задержан, а правоохранители устанавливают все подробности аварии. Если вину водителя докажут – он может «сесть» на срок от трех до восьми лет. Также в этом случае его лишат прав на такой же период.

ДТП в Харькове

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 11:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло накануне, 4 октября, около 10:00 на проспекте Льва Ландау в Харькове. ".