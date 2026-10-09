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Более 30 коров убили вражеские КАБы на Харьковщине утром 9 октября

Происшествия 12:01   09.10.2026
Виктория Яковенко
Более 30 коров убили вражеские КАБы на Харьковщине утром 9 октября Фото: Александр Гусаров

Сегодня, 9 октября, около 08:40 враг атаковал управляемыми авиабомбами одно из предприятий животноводческой отрасли на территории Печенежской громады.

В результате ударов уничтожены здания животноводческого комплекса, отметил начальник Печенежской ПВА Александр Гусаров. Жертвами атаки стали более 30 коров.

«Это не просто разрушенные здания и утраченное имущество. Это уничтоженный труд людей, годы вложенных усилий и очередной удар по тем, кто, несмотря на войну, продолжает работать на родной земле», — подчеркнул Гусаров.

Видео: Александр Гусаров

Напомним, утром 9 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял пригород Харькова. Три женщины пострадали из-за удара.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 12:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 9 октября, около 08:40 враг атаковал управляемыми авиабомбами одно из предприятий животноводческой отрасли на территории Печенежской громады.".