Более 30 коров убили вражеские КАБы на Харьковщине утром 9 октября

Сегодня, 9 октября, около 08:40 враг атаковал управляемыми авиабомбами одно из предприятий животноводческой отрасли на территории Печенежской громады.

В результате ударов уничтожены здания животноводческого комплекса, отметил начальник Печенежской ПВА Александр Гусаров. Жертвами атаки стали более 30 коров.

«Это не просто разрушенные здания и утраченное имущество. Это уничтоженный труд людей, годы вложенных усилий и очередной удар по тем, кто, несмотря на войну, продолжает работать на родной земле», — подчеркнул Гусаров.

Видео: Александр Гусаров

Напомним, утром 9 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял пригород Харькова. Три женщины пострадали из-за удара.