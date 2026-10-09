Ребенка и троих взрослых спасла ГСЧС в Лозовском районе – горела многоэтажка

Четыре пожара бушевали на Харьковщине из-за российских обстрелов в Лозовском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах. А всего сотрудники ГУ ГСЧС в Харьковской области ликвидировали 22 возгорания.

В селе Лимановка Лозовского района горела многоэтажка. Огонь охватил около 30 квадратных метров – на балконе и в квартире. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти четырех человек, среди них был ребенок.

«В Чугуевском районе в с. Хотимля в результате вражеских обстрелов горели жилой дом и автомобиль на площади 90 кв. м. Пострадал один человек. В Богодуховском районе в поселке Золочев в результате атаки вражеского FPV-дрона горел автомобиль. Пострадали два человека», – уточнили в ГСЧС.

Напомним, накануне МГ «Объектив» сообщала, что в течение суток на Харьковщине было 20 пожаров, пять из них – возникли в результате российских обстрелов. В Лозовой тушили бытовой пожар – там загорелся частный дом. 53-летняя женщина получила тяжелые ожоги, ее госпитализировали, писали в облуправлении ГСЧС