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Дитину і трьох дорослих врятувала ДСНС у Лозівському районі – горів дім

Події 09:45   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дитину і трьох дорослих врятувала ДСНС у Лозівському районі – горів дім

Чотири пожежі вирували на Харківщині через російські обстріли в Лозівському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах. А всього співробітники ГУ ДСНС у Харківській області ліквідували 22 загоряння. 

У селі Лиманівка Лозівського району горіла багатоповерхівка. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів – на балконі та у квартирі. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей, серед них була дитина.

У Чугуївському районі в с. Хотімля внаслідок ворожого обстрілу горіли житловий будинок та автомобіль на площі 90 кв. м. Постраждала одна людина. У Богодухівському районі в селищі Золочів внаслідок атаки ворожого FPV-дрона горів автомобіль. Постраждали дві людини.“, – уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, напередодні МГ “Об’єктив”  повідомляла, що протягом доби на Харківщині було 20 пожеж, п’ять із них – виникли внаслідок російських обстрілів. У Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка отримала тяжкі опіки, її госпіталізували, писали в облуправлінні ДСНС

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 09:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "А всього співробітники ГУ ДСНС у Харківській області ліквідували 22 загоряння. ".