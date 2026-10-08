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У Лозовій жінка отримала тяжкі опіки, горів будинок – ДСНС

Події 09:16   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Лозовій жінка отримала тяжкі опіки, горів будинок – ДСНС

В облуправлінні ДСНС розповіли, що протягом минулої доби на Харківщині було 20 пожеж, п’ять із них – виникли внаслідок російських обстрілів. 

Так FPV-дрони напередодні вдарили по даху дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. Внаслідок “прильоту” постраждали двоє людей.

“У селі Добренька Берестинського району російський реактивний дрон влучив у приватну оселю, спричинивши руйнації. З-під завалів рятувальники деблокували 75-річну жінку. Вона отримала легкі травми й відмовилась від госпіталізації”, – зазначили рятувальники.

А в Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка отримала тяжкі опіки, її госпіталізували.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 09:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС розповіли, що протягом минулої доби на Харківщині було 20 пожеж, п’ять із них – виникли внаслідок російських обстрілів. ".