У Лозовій жінка отримала тяжкі опіки, горів будинок – ДСНС

В облуправлінні ДСНС розповіли, що протягом минулої доби на Харківщині було 20 пожеж, п’ять із них – виникли внаслідок російських обстрілів.

Так FPV-дрони напередодні вдарили по даху дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. Внаслідок “прильоту” постраждали двоє людей.

“У селі Добренька Берестинського району російський реактивний дрон влучив у приватну оселю, спричинивши руйнації. З-під завалів рятувальники деблокували 75-річну жінку. Вона отримала легкі травми й відмовилась від госпіталізації”, – зазначили рятувальники.

А в Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка отримала тяжкі опіки, її госпіталізували.