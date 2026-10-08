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В Лозовой женщина получила тяжелые ожоги, горел дом – ГСЧС

Происшествия 09:16   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Лозовой женщина получила тяжелые ожоги, горел дом – ГСЧС

В облуправлении ГСЧС рассказали, что в течение минувших суток на Харьковщине 20 пожаров, пять из них – возникли в результате российских обстрелов. 

Так FPV-дрон накануне ударил по крыше девятиэтажного дома в Киевском районе Харькова. В результате «прилета» пострадали двое людей.

«В селе Добренька Берестинского района российский реактивный дрон попал в частный дом. Из-под завалов спасатели деблокировали 75-летнюю женщину. Она получила легкие травмы и отказалась от госпитализации», – отметили спасатели.

А в Лозовой тушили бытовой пожар – там загорелся частный дом. 53-летняя женщина получила тяжелые ожоги, ее госпитализировали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС рассказали, что в течение минувших суток на Харьковщине 20 пожаров, пять из них – возникли в результате российских обстрелов. ".