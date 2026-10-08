Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине было 14 боев, передают в Генштабе ВСУ.

На севере от Харькова зафиксировали 12 атак врага в районе Графского, Синельниково, Волоховки, Терновой и Радьковки.

На Купянском – СОУ отбили два штурма около Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 74 авиационных удара с применением 223 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8997 дронов-камикадзе и совершили 2499 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян следующие: