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Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Украина 08:13   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 14 боев, передают в Генштабе ВСУ. 

На севере от Харькова зафиксировали 12 атак врага в районе Графского, Синельниково, Волоховки, Терновой и Радьковки.

На Купянском – СОУ отбили два штурма около Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 74 авиационных удара с применением 223 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8997 дронов-камикадзе и совершили 2499 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 08:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 14 боев, передают в Генштабе ВСУ. ".