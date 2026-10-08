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«Ракета!» – в РФ прилетело по дата-центру, заводу и нефтехимическому комплексу

Происшествия 07:45   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Ракета!» – в РФ прилетело по дата-центру, заводу и нефтехимическому комплексу Фото: Exilenova+

Ночь в РФ была вновь неспокойной. Сразу несколько объектов атаковали СОУ, подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. А вот местные жители утверждают: видели, как над городами летают ракеты.

«В Сасово Рязанской области пылает станкостроительный завод «Саста» после атаки Сил обороны. На территории промышленного комплекса расположен большой дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово», – уточняет Стерненко.

Тем временем в компании уже заявили про проблемы в работе Yandex Cloud. Причиной стала «проблема с электропитанием».

Обстрел РФ 8 октября
Фото: Exilenova+

В Башкортостане Силы обороны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават», – пишет Стерненко.

Видео: Exilenova+

Некоторые жители РФ уже успели проанализировать обстрелы. Они утверждают: видели ракету.

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

Кроме того взрывы слышали в городе Стерлитамак – в Башкортостане. Также громко было в оккупированном Луганске.

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

Читайте также: Новости Харькова — главное 8 октября: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь в РФ была вновь неспокойной.".