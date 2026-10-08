«Ракета!» – в РФ прилетело по дата-центру, заводу и нефтехимическому комплексу

Ночь в РФ была вновь неспокойной. Сразу несколько объектов атаковали СОУ, подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. А вот местные жители утверждают: видели, как над городами летают ракеты.

«В Сасово Рязанской области пылает станкостроительный завод «Саста» после атаки Сил обороны. На территории промышленного комплекса расположен большой дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово», – уточняет Стерненко.

Тем временем в компании уже заявили про проблемы в работе Yandex Cloud. Причиной стала «проблема с электропитанием».

В Башкортостане Силы обороны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават», – пишет Стерненко.

Видео: Exilenova+

Некоторые жители РФ уже успели проанализировать обстрелы. Они утверждают: видели ракету.

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

Кроме того взрывы слышали в городе Стерлитамак – в Башкортостане. Также громко было в оккупированном Луганске.

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)