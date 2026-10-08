Новости Харькова — главное 8 октября: как прошла ночь

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07:20

КАБами атаковали россияне Харьковщину

В 01:54 Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летели на Харьков с севера.

Уже в 02:27 на регион полетели авиабомбы, а на востоке – зафиксировали российские БпЛА. В 03:29 защитники неба сообщили о новых пусках КАБ. Утром, в 04:51, В ВС ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на юго-востоке.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. В 06:39 прозвучал отбой тревоги и по состоянию на 07:20 данных о новых угрозах нет.