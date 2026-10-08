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Новости Харькова — главное 8 октября: как прошла ночь

Общество 07:19   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 8 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

КАБами атаковали россияне Харьковщину

В 01:54 Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летели на Харьков с севера.

Уже в 02:27 на регион полетели авиабомбы, а на востоке – зафиксировали российские БпЛА. В 03:29 защитники неба сообщили о новых пусках КАБ. Утром, в 04:51, В ВС ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на юго-востоке.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. В 06:39 прозвучал отбой тревоги и по состоянию на 07:20 данных о новых угрозах нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".