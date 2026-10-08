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Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч

Події 07:19   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

КАБами атакували росіяни Харківщину

О 01:54 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотники, які летіли на Харків із півночі.

Вже о 02:27 на регіон полетіли авіабомби, а на сході зафіксували російські БпЛА. О 03:29 захисники неба повідомили про нові запуски КАБ. Вранці, о 04:51, у ЗС ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на південному сході.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було. О 06:39 пролунав відбій тривоги та станом на 07:20 даних про нові загрози немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".