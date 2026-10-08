Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
КАБами атакували росіяни Харківщину
О 01:54 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотники, які летіли на Харків із півночі.
Вже о 02:27 на регіон полетіли авіабомби, а на сході зафіксували російські БпЛА. О 03:29 захисники неба повідомили про нові запуски КАБ. Вранці, о 04:51, у ЗС ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на південному сході.
Інформації про “прильоти” у Харкові не було. О 06:39 пролунав відбій тривоги та станом на 07:20 даних про нові загрози немає.