Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

КАБами атакували росіяни Харківщину

О 01:54 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотники, які летіли на Харків із півночі.

Вже о 02:27 на регіон полетіли авіабомби, а на сході зафіксували російські БпЛА. О 03:29 захисники неба повідомили про нові запуски КАБ. Вранці, о 04:51, у ЗС ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на південному сході.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було. О 06:39 пролунав відбій тривоги та станом на 07:20 даних про нові загрози немає.