Критичну інфраструктуру атакувала РФ на Лозівщині – на місці удару пожежа

Про “приліт” по критичній інфраструктурі на Лозівщині поінформував вранці 8 жовтня мер Сергій Зеленський.

За його даними, удар прийшовся по одному із критичних об’єктів громади. Обійшлося без постраждалих.

“Виникло значне задимлення. Надзвичайники ліквідовують займання. Загрози життю мешканців немає”, – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 7 жовтня, у Харківській області внаслідок ранкових «прильотів» без електрики залишилася частина Лозівської громади. Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення. Постраждалих не було.

Вранці 8 жовтня МГ “Об’єктив” також писала, що в Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка отримала тяжкі опіки, її госпіталізували.