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Критичну інфраструктуру атакувала РФ на Лозівщині – на місці удару пожежа

Події 09:40   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Критичну інфраструктуру атакувала РФ на Лозівщині – на місці удару пожежа Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Про “приліт” по критичній інфраструктурі на Лозівщині поінформував вранці 8 жовтня мер Сергій Зеленський.

За його даними, удар прийшовся по одному із критичних об’єктів громади. Обійшлося без постраждалих.

“Виникло значне задимлення. Надзвичайники ліквідовують займання. Загрози життю мешканців немає”, – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 7 жовтня, у Харківській області внаслідок ранкових «прильотів» без електрики залишилася частина Лозівської громади. Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення. Постраждалих не було.

Вранці 8 жовтня МГ “Об’єктив” також писала, що в Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка отримала тяжкі опіки, її госпіталізували.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” щодо критичної інфраструктури на Лозівщині поінформував вранці 8 жовтня мер Сергій Зеленський.".