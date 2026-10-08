Четверо постраждалих, є руйнування – як минула доба на Харківщині

Четверо людей постраждали через російські обстріли на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків поранено 67-річну жінку, зазнав гострої реакції на стрес 30-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 62-річного чоловіка; у с. Добренька Наталинської громади зазнала поранень 70-річна жінка. Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Куп’янськ“, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

чотири ракети;

чотири КАБи;

п’ять fpv-дронів;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.