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Четверо постраждалих, є руйнування – як минула доба на Харківщині

Події 08:46   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо постраждалих, є руйнування – як минула доба на Харківщині

Четверо людей постраждали через російські обстріли на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків поранено 67-річну жінку, зазнав гострої реакції на стрес 30-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 62-річного чоловіка; у с. Добренька Наталинської громади зазнала поранень 70-річна жінка. Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Куп’янськ“, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • чотири КАБи;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо людей постраждали через російські обстріли на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".