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Четверо пострадавших, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 08:46   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине Фото: Иван Выговский / Telegram

Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков ранена 67-летняя женщина, испытал острую реакцию на стресс 30-летний мужчина; в г. Дергачи ранен 62-летний мужчина; в с. Добренька Натальинской общины получила ранения 70-летняя женщина. Также медики оказали помощь 62-летней женщине, которая 3 октября получила травмы в результате взрыва неизвестного устройства в г. Купянск», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • четыре ракеты;
  • четыре КАБа;
  • пять fpv-дронов;
  • 29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".