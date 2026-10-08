Четверо пострадавших, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине

Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков ранена 67-летняя женщина, испытал острую реакцию на стресс 30-летний мужчина; в г. Дергачи ранен 62-летний мужчина; в с. Добренька Натальинской общины получила ранения 70-летняя женщина. Также медики оказали помощь 62-летней женщине, которая 3 октября получила травмы в результате взрыва неизвестного устройства в г. Купянск», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

четыре ракеты;

четыре КАБа;

пять fpv-дронов;

29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.