Де намагався прорватися ров на Харківщині, розповіли в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було 14 боїв, передають у Генштабі ЗСУ.

На півночі від Харкова зафіксували 12 атак ворога в районі Графського, Синельникового, Волохівки, Тернової та Радьківки.

На Куп’янському – СОУ відбили два штурми біля Ківшарівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаційні удари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8997 дронів-камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.”, – додали у ГШ.

Втрати росіян такі: