Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харків  +9°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

Де намагався прорватися ров на Харківщині, розповіли в Генштабі

Україна 08:13   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де намагався прорватися ров на Харківщині, розповіли в Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 14 боїв, передають у Генштабі ЗСУ. 

На півночі від Харкова зафіксували 12 атак ворога в районі Графського, Синельникового, Волохівки, Тернової та Радьківки.

На Куп’янському – СОУ відбили два штурми біля Ківшарівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаційні удари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8997 дронів-камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.”, – додали у ГШ.

Втрати росіян такі:

Читайте також: «Ракета!» – у РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Де намагався прорватися ров на Харківщині, розповіли в Генштабі
Де намагався прорватися ров на Харківщині, розповіли в Генштабі
08.10.2026, 08:13
Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії
08.10.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч
08.10.2026, 07:19
Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня
Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня
07.10.2026, 23:00
“Ракета!” – в РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу
“Ракета!” – в РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу
08.10.2026, 07:45
Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут
Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут
07.10.2026, 21:27

Новини за темою:

08.10.2026
“Ракета!” – в РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу
07.10.2026
Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять
07.10.2026
Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах
07.10.2026
Двоє людей постраждали через удари по Харківщині
07.10.2026
ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де намагався прорватися ров на Харківщині, розповіли в Генштабі», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 08:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 14 боїв, передають у Генштабі ЗСУ. ".